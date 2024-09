Complexo da Petrobras no Rio permitirá maior produção de combustíveis e menor importação, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Complexo de Energias Boaventura inaugurado nesta sexta-feira permitirá que a Petrobras aumente sua produção de combustíveis e possa diminuir a importação, disse a presidente da estatal, Magda Chambriard.

A inauguração envolve o início da operação do gasoduto Rota 3, que vai trazer gás natural do pré-sal, juntamente com a maior unidade de processamento do insumo do Brasil, na cidade de Itaboraí (RJ).

No local, a Petrobras trabalha ainda em projetos que incluem duas termelétricas a gás, para participação nos leilões previstos pelo setor elétrico, e unidades de refino para produção de combustíveis e de lubrificantes.