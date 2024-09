Governo não aceita reinjetar metade do gás em campos de petróleo, diz Silveira

A medida causou reação da indústria petrolífera, que vê potencial geração de insegurança jurídica e impactos nos cronogramas e nas decisões de investimentos.

Atualmente, o Brasil tem ampla produção de gás natural associado ao petróleo e, em muitos desses ativos, as concessionárias optam por reinjetar grandes volumes do insumo, como forma de aumentar o fator de recuperação de petróleo e a rentabilidade do campo.

Silveira também reafirmou que o Brasil precisa conhecer o potencial petrolífero da Margem Equatorial, que inclui a Bacia da Foz do Amazonas, uma região ambientalmente sensível.

"Não aceitamos deixar de lado o nosso direito de conhecer o potencial energético do Brasil, vamos sim defender o direito de conhecermos o nosso potencial da Margem Equatorial", afirmou ele, notando que a exploração seria feita de forma sustentável.

Um pedido da Petrobras para exploração na Foz do Amazonas está sendo avaliado pelo Ibama.

(Por Rodrigo Viga Gaier)