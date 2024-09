Nippon Steel e US Steel enviam carta a Biden sobre planos de fusão

A U.S. Steel não se manifestou ao ser procurada pela Reuters fora do horário comercial nos EUA. A embaixada dos EUA no Japão não comentou o assunto.

A maior siderúrgica do Japão tenta comprar a U.S. Steel, criada a 123 anos, apesar da resistência de Biden, do sindicato de metalúrgicos United Steel Workers (USW) e de muitos membros do Congresso norte-americano. O governo norte-americano colocou o negócio em análise de segurança nacional.

O negócio também sofre oposição do candidato republicano à presidência, Donald Trump, e da candidata democrata, Kamala Harris. Ambos estão competindo para ganhar apoio do importante Estado da Pensilvânia, onde está a sede da U.S. Steel.

O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) disse às empresas em uma carta de 31 de agosto vista pela Reuters que o negócio cria riscos à segurança nacional porque pode prejudicar o fornecimento de aço para projetos críticos de transporte, infraestrutura, construção e agricultura.

Um executivo de alto escalão da Nippon Steel e o presidente-executivo da U.S. Steel se reuniram com autoridades graduadas dos EUA na quarta-feira em um esforço para salvar o negócio, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. O resultado da reunião não ficou claro de imediato.

A Japan Business Federation e vários grupos empresariais dos EUA, em uma carta enviada na quarta-feira à secretária do Tesouro, Janet Yellen, levantaram preocupações de que a revisão da segurança nacional do acordo pelo governo está sendo indevidamente influenciada por pressão política.