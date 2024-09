Petrobras avalia planta petroquímica no Complexo de Energias Boaventura

"Agora, presidente Lula, nós vamos agilizar os projetos, mas vamos deixar um tiquinho para o seu quarto mandato", acrescentou ele, dirigindo-se ao presidente, também presente na inauguração, depois de iniciar seu discurso incentivando a plateia a "fazer o L".

Questionada sobre a avaliação da planta petroquímica citada pelo diretor, a Petrobras reafirmou a fala do diretor, dizendo se tratar de uma possibilidade para o futuro, uma vez que o projeto não está no plano de negócios da estatal.

Os ativos inaugurados envolvem o gasoduto Rota 3, que vai trazer gás natural do pré-sal, juntamente com a maior unidade de processamento do insumo do Brasil, na cidade de Itaboraí (RJ).

O polo industrial entrará em operação com anos de atraso, após as obras terem sido paralisadas há cerca de dez anos e revistas pela Petrobras.

O Comperj, que recebeu investimentos de 13 bilhões de dólares, foi importante foco das investigações de casos de corrupção pela operação Lava Jato.

Durante o evento, Lula chamou de "bando de imbecis" aqueles que defendem a privatização da Petrobras e afirmou que a operação Lava Jato não visava prender corruptos, mas sim desmoralizar a petroleira para vendê-la.