Prejuízo da Marisa Lojas sobe a R$102 mi no 2º tri

A empresa afirmou no balanço que apesar do "esforço intenso" para reconquistar confiança de fornecedores e melhorar o planejamento, o segundo trimestre ainda foi marcado por "desafios" gerados por baixo volume de estoques, que caíram 29,4% sobre um ano antes. Segundo a companhia, esse quadro é decorrente "dos impactos do quarto trimestre de 2023 e do primeiro trimestre de 2024".

Porém, a Marisa Lojas afirmou que apesar do resultado "ainda negativo, ele superou o orçamento previsto no plano de recuperação".

As vendas medidas no conceito mesmas lojas tiveram queda de 14,8% no segundo trimestre. Mas a empresa afirmou que na análise mensal, o importante indicador operacional mostra evolução, saindo de queda de 3,7% em junho para alta de 39,6% em julho.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações de varejo cresceu de 4,1 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado para 15,8 milhões nos três meses encerrados em junho deste ano.

A empresa terminou junho com 235 lojas ante 248 pontos de vendas um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)