Wall Street avança com aumento de apostas em corte maior nos juros pelo Fed

O ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, disse que há um forte argumento para um corte de 50 pontos, enquanto veículos de comunicação chamaram a decisão de "apertada", elevando a incerteza.

"Alguns artigos foram publicados no Wall Street Journal e no Financial Times sugerindo que um movimento de 50 pontos ainda está em jogo, o que levou os mercados a reavaliar mais uma vez suas expectativas", disseram analistas do Deutsche Bank.

As apostas em um corte menor, de 25 pontos, haviam se firmado na quinta-feira, após um relatório de preços ao produtor ligeiramente mais alto que se seguiu aos dados de preços ao consumidor de agosto.

Todos os principais índices de referência dos EUA fecharam em alta na sessão anterior, impulsionados pelo aumento das ações das megacaps.

O Dow Jones subia 0,86%, a 41.449,07 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,63%, a 5.630,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,65%, a 17.684,10 pontos.

Dez dos 11 setores do S&P 500 subiam, liderados por um aumento de 0,9% nas ações de materiais, que acompanhava o aumento nos preços de metais preciosos.