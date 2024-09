Preços de casas novas na China caem em ritmo mais rápido em mais de 9 anos

Por Liangping Gao e Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - Os preços de imóveis novos na China caíram no ritmo mais rápido em mais de nove anos em agosto, mostraram dados oficiais divulgados neste sábado, já que medidas de apoio não conseguiram estimular uma recuperação significativa no setor imobiliário.

Os preços de imóveis novos caíram 5,3% em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido desde maio de 2015, em comparação com uma queda de 4,9% em julho, de acordo com cálculos da Reuters com base em dados do National Bureau of Statistics (NBS).