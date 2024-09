Ações asiáticas avançam em dia de poucas negociações por feriado

A reunião de política monetária de dois dias do Fed, que começa na terça-feira, será o centro das atenções na semana. As expectativas são de que o banco central norte-americano dará início a um ciclo de afrouxamento.

Os mercados estão precificando uma chance de 61% de um corte de 50 pontos-base, com uma probabilidade de 39% de uma redução de 25 pontos, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME

"Um corte de 25 pontos-base será menor do que o que o mercado está prevendo, portanto, é provável que seja moderadamente negativo para o sentimento de risco no curto prazo", disse Alvin Tan, chefe de estratégia cambial da RBC Capital Markets.

Os participantes do mercado também avaliarão nesta semana dados de inflação do Japão e de Hong Kong, bem como as decisões de política monetária de Taiwan e do Banco do Japão.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,31%, a 17.422 pontos.