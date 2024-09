Ações europeias fecham em queda leve pressionadas por papéis de tecnologia e com foco no Fed

O setor de tecnologia caiu 1,2%, a maior baixa percentual entre os principais setores do índice, após salto de quase 5% na semana passada.

O varejo liderou a alta, subindo 0,9%, impulsionado por um avanço de 3,1% na H&M.

Todas as atenções estarão voltadas para a decisão sobre a taxa de juros do banco central dos Estados Unidos na quarta-feira, com os mercados monetários prevendo uma chance de 61% de um corte de 50 pontos-base na taxa básica e um afrouxamento total de 120 pontos em 2024.

"Com o Fed prestes a embarcar no movimento (de corte de juros), um ciclo de flexibilização monetária global deve ser um vento a favor das ações depois que o Banco Central Europeu (BCE) optou por cortar os juros pela segunda vez em três meses", escreveram analistas da Glenmede, liderados por Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa.

"O impulso por trás dos ciclos de afrouxamento monetário globais têm sido historicamente um sinal de alta para as ações no curto e médio prazos."

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,06%, a 8.278,44 pontos.