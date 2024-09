Autoridades do BCE defendem cortes nos juros mas divergem sobre sinais

"Uma abordagem gradual para reduzir a restrição será apropriada se os dados estiverem em linha com a projeção básica", disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, em um discurso. "Devemos manter as opções sobre a velocidade do ajuste."

Ele disse que o BCE pode precisar acelerar os cortes se a economia vacilar ou a desinflação acelerar, mas o banco teria que desacelerar em caso de surpresas na direção oposta.

Peter Kazimir, chefe do banco central da Eslováquia, no entanto, está disposto a fechar a porta em outubro, argumentando que cortes rápidos são arriscados e que o BCE precisa de mais dados concretos que provem que a inflação irá de fato voltar à meta até o final de 2025.

"É quase certo que precisaremos esperar até dezembro para termos um quadro mais claro antes de darmos nosso próximo passo", disse Kazimir, em um post.

"Eu precisaria de uma mudança significativa, um sinal poderoso, com relação às perspectivas para considerar a possibilidade de defender outro corte em outubro", disse Kazimir.

A questão principal é que o crescimento dos salários continua rápido e isso está pressionando os preços dos serviços, um setor em que a remuneração dos trabalhadores é a maior variável dos custos gerais.