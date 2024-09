Azul confirma negociação com credores para troca de dívida por participação na empresa

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Azul confirmou no domingo que está discutindo com arrendadores de aviões para uma "potencial" troca de dívida por participação societária na empresa, segundo fato relevante ao mercado.

A Reuters publicou na sexta-feira, citando fontes, que a Azul está perto de um novo acordo com arrendadores de aviões, em que a companhia aérea oferece ações para pagar cerca de 600 milhões de dólares em dívidas.

"Tais negociações não excluem ou limitam outras discussões e modelos para otimização da estrutura de capital da Azul", afirmou a Azul no fato relevante do domingo em que não dá detalhes sobre as discussões.