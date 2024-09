Futuros ficam sem direção única antes de reunião do Fed

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street estavam sem direção única nesta segunda-feira, com a cautela prevalecendo antes da reunião de política monetária do Federal Reserve nesta semana, com investidores precificando uma redução acentuada na taxa de juros.

Desde que o chair do Fed, Jerome Powell, sugeriu um corte de juros no mês passado, os mercados embarcaram em uma busca por ativos de risco, com o S&P 500 e o Dow Jones agora perto de máximas recordes.

Após uma série de dados econômicos mistos e comentários de uma ex-autoridade do Fed, investidores dividiam suas apostas sobre a decisão que o banco central dos Estados Unidos tomará na reunião de 17 a 18 de setembro.