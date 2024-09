Ibovespa fecha no azul com aval de Petrobras, mas Embraer pesa

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 1,39%, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, enquanto analistas do Itaú BBA elevaram a recomendação das ações a "outperform". O CFO da estatal também afirmou à Reuters que a companhia elevará o foco em exploração e produção de petróleo e gás natural em seu próximo plano estratégico 2025-2029. PETROBRAS ON valorizou-se 0,99%.

- AZUL PN disparou 10,91%, após confirmar no domingo que está discutindo com arrendadores de aviões uma "potencial" troca de dívida por participação societária na empresa. Na sexta-feira, os papéis dispararam mais de 20% após reportagem da Reuters de que a Azul está perto de um novo acordo com arrendadores de aviões, em que a companhia aérea oferece ações para pagar cerca de 600 milhões de dólares em dívidas.

- EMBRAER ON caiu 5,3%, com o resultado da conclusão de processo arbitral com a decisão de que a Boeing servindo como argumento para realização de lucros nas ações, que ainda acumulam ganho de 120% em 2024. A norte-americana terá que pagar 150 milhões de dólares à empresa brasileira, o que segundo analistas ficou abaixo do esperado no mercado -- algo entre 200 milhões e 300 milhões de reais.

- VALE ON fechou estável, sem a referência dos futuros do minério de ferro na China, onde os mercados estão fechados em razão de feriado. O vencimento mais negociado da commodity em Cingapura avançou 1,55%. A mineradora também disse no sábado que está conduzindo verificações adicionais na barragem Forquilha III (MG) após uma inspeção de rotina identificar trincas superficiais.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,03%, em dia misto no setor, com BANCO DO BRASIL ON fechando em alta de 0,53%, mas BRADESCO PN terminando com variação negativa de 0,77% e SANTANDER BRASIL UNIT com declínio de 0,45%.