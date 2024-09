Inflação dos EUA está em ponto de inflexão e foco deveria migrar para emprego, diz assessora da Casa Branca

Brainard, ex-vice-chair do Fed e que agora atua como diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, não disse que medidas o banco central norte-americano deveria tomar na quarta-feira, e seus comentários estavam em linha com falas recentes de autoridades do Fed.

Mas ela disse que o presidente norte-americano, Joe Biden, enfatiza a independência do banco central, marcando um contraste com as frequentes críticas do candidato presidencial republicano Donald Trump às decisões de política monetária do Fed durante seu mandato como presidente.

(Por David Lawder)