Dólar cai pela 5ª sessão com expectativa de alta de juros no Brasil e baixa nos EUA

Às 17h23, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,33%, a 5,4955 reais na venda.

A terça-feira foi marcada pela expectativa antes das decisões do Banco Central e do Federal Reserve sobre juros, ambas na quarta-feira. Em meio à cautela dos investidores, o dólar oscilou em margens estreitas no Brasil, ora acompanhando a alta no exterior, ora reagindo à perspectiva de que o diferencial de juros do país vai aumentar.

“Todo mundo está em compasso de espera pela decisão do Fed e do Copom (Comitê de Política Monetária do BC). Às vezes o dólar acompanha o exterior e sobe, às vezes trabalha com a possibilidade de corte de 50 pontos-base de juros nos EUA, com alta de 25 pontos-base da Selic aqui”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

No fim da manhã, o dólar à vista ensaiou acompanhar o avanço visto no exterior, na esteira da divulgação de dados fortes sobre a economia norte-americana.

As vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,1% em agosto, resultado melhor que a queda de 0,2% projetada por economistas, enquanto a produção manufatureira subiu 0,9% no mês passado, acima do 0,3% projetado.

Neste contexto, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de 5,5169 reais (+0,11%) às 11h44.