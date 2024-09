Febre dos cortes de juros impulsiona confiança dos investidores em setembro, mostra pesquisa do BofA

MILÃO/LONDRES (Reuters) - A confiança dos investidores globais melhorou em setembro pela primeira vez desde junho devido ao otimismo em relação a um pouso suave e à probabilidade de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, segundo uma pesquisa do BofA com gerentes de fundos publicada nesta terça-feira.

De acordo com a pesquisa, as alocações em dinheiro caíram para 4,2%, com os investidores também migrando de ativos cíclicos para ativos sensíveis a títulos, levando as alocações em serviços públicos ao nível mais alto desde 2008. A exposição a commodities, por sua vez, caiu para uma mínima de sete anos.

Sinais de desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos e uma deterioração em outras métricas econômicas levaram os investidores a aumentar as apostas em um corte grande nos juros na reunião de política monetária do Fed nesta semana.