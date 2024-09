(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo está promovendo um ajuste nas contas públicas após anos de “desarranjo” orçamentário, ressaltando que o arcabouço fiscal tem que ser respeitado.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, Haddad afirmou que se esse caminho foi perseguido, as finanças públicas serão reorganizadas e o país terá condições de crescer acima da média mundial.

(Por Eduardo Simões e Bernardo Caram)