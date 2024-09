Ibovespa opera em compasso de espera por decisões de política monetária

O dólar também rondava a estabilidade frente ao real nesta terça-feira, quando a relativa força da moeda no exterior era compensada pela expectativa de aumento no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos após as decisões do Federal Reserve e do Banco Central na quarta-feira.

Mais cedo, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo cresceram 0,1% em agosto na base mensal, acima da expectativa de analistas consultados pela Reuters de queda de 0,2%. Enquanto isso, a produção industrial dos EUA veio bem acima do esperado, mostrando alta de 0,8% em agosto ante julho ante expectativa média de economistas de avanço de 0,2%, segundo pesquisa da Reuters.

O dados reduziam temores sobre uma eventual fraqueza da economia norte-americana que possa dar margem para o Fed fazer um corte agressivo nos juros a partir da reunião deste mês.

No Brasil, na noite da véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que eventos extraordinários devem ser tratados de "forma segregada", citando como exemplo as queimadas em vários pontos do país, e que despesas para lidar com eles não violam o espírito do arcabouço fiscal.

"Os contratos de juros futuros subiram em todos os vencimentos com intensidade mais forte na ponta longa, dadas as preocupações com o fiscal, depois da decisão do ministro do STF Flavio Dino que autorizou o governo a emitir crédito extraordinário para ajudar o governo a conter os efeitos das queimadas", disse o analista Kleber Detoni de Lima, da Necton, em relatório nesta manhã.

DESTAQUES