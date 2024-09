Número de BCs em busca de moedas digitais está crescendo, mostra estudo

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - Um total de 134 países, representando 98% da economia global, está explorando versões digitais de suas moedas, com quase metade em estágio avançado e com pioneiros como China, Bahamas e Nigéria começando a ver um aumento no uso.

A pesquisa do grupo Atlantic Council, publicada nesta terça-feira, mostrou que os bancos centrais de todos os países do G20 estão agora analisando moedas digitais, e que 44 países no total estão testando-as.