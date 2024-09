Vendas no varejo dos EUA têm alta inesperada em agosto

Essa medida das vendas varejistas corresponde mais estreitamente ao componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto. Os gastos do consumidor aceleraram no segundo trimestre.

As estimativas de crescimento do PIB no terceiro trimestre estão em torno de uma taxa anualizada de 2,5%, após expandir 3,0% no segundo trimestre.

(Reportagem de Lucia Mutikani)