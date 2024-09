Wall Street sobe antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira antes da decisão do Federal Reserve na quarta-feira e depois que dados positivos de vendas no varejo dissiparam preocupações de uma forte desaceleração da economia dos Estados Unidos.

Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA mostrou que as vendas no varejo aumentaram de forma inesperada em agosto, sugerindo que a economia norte-americana esteve em uma base sólida durante a maior parte do terceiro trimestre.

Entre as ações de megacaps, Alphabet e Tesla subiam 1,6% e 2,6%, respectivamente, enquanto a Nvidia avançava 0,7%.