Ações terminam dia em baixa na Europa antes de decisão do Fed sobre juros

O índice do setor de saúde, de forte peso, perdeu 0,7%, com a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk cedendo 2,4%, após reportagem informar que seu medicamento para diabetes Ozempic é "muito provavelmente" um dos próximos a sofrer corte de preço nos Estados Unidos.

Todas as principais bolsas europeias terminaram em baixa.

O foco permanece no esperado início da flexibilização da política monetária do banco central dos EUA, com uma decisão sobre a taxa básica de juros prevista para as 15h (horário de Brasília). Os mercados monetários veem uma chance de 53% de uma redução de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Esperamos que o Comitê Federal de Mercado Aberto faça um corte de 25 pontos-base hoje. Reconhecemos, entretanto, que a decisão é muito difícil e provavelmente se resumirá à discussão na sala da diretoria", disseram economistas do Goldman Sachs em nota.

"Admitimos que há alguns bons argumentos para um corte de 50 pontos-base... no entanto, afirmamos que não está claro que o Fed esteja de fato ou mesmo sinta que está atrás da curva."

Enquanto isso, no Reino Unido, dados mostraram que a inflação se manteve estável em agosto, mas acelerou no setor de serviços, que é observado de perto pelo Banco da Inglaterra, aumentando as apostas de que o banco central britânico manterá as taxas de juros na quinta-feira.