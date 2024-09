Autoridades do Fed veem taxa de juros em 4,4% ao final de 2024, mostram projeções

Até o final de 2025, as autoridades preveem uma taxa de juros de 3,4%, de acordo com a mediana de suas projeções, o que implica quatro cortes adicionais de 25 pontos no próximo ano.

A taxa é estimada em 2,9% no final de 2026 e 2027, refletindo o alcance do que a mediana dos membros do Fed vê agora como taxa neutra.

Em junho, na última vez em que o Fed divulgou projeções trimestrais, a mediana previa apenas uma redução de 25 pontos em todo o ano de 2024. Desde então, a inflação diminuiu em relação às leituras inesperadamente fortes registradas no início do ano.

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego, agora em 4,2%, está mais de meio ponto percentual acima do que estava quando o Fed iniciou sua campanha de aumento de juros, que durou um ano e meio, em março de 2022.

Nesta quarta-feira, o Fed disse que decidiu reduzir os juros à luz do progresso em direção à sua meta de inflação e com os riscos para ambos os seus mandatos agora "praticamente equilibrados".

As projeções, que representam as opiniões individuais das autoridades em não um consenso acordado, mostram que 2 dos 19 membros do Fed acham que a autoridade monetária não deve reduzir mais os juros este ano, e sete acham que seria necessário apenas um corte de 25 pontos.