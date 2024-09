Boeing e sindicato devem retomar negociações trabalhistas nesta 4a-feira

"Após um dia inteiro de mediação, estamos frustrados, pois a empresa não estava preparada e não estava disposta a abordar as questões que vocês deixaram claro que são essenciais para encerrar essa greve: Salários e pensões", disse o sindicato que representa mais de 30 mil funcionários da Boeing na rede social X após uma reunião na terça-feira.

"A empresa não parece estar levando a mediação a sério. Com uma votação de 96% na greve, pensamos que a Boeing finalmente entenderia que os maquinistas do IAM 751 estão exigindo mais. Estamos lutando pelo que é certo e justo - pelo que conquistamos nos últimos 16 anos", acrescentou.

A greve, que entra no sexto dia nesta quarta-feira, é a primeira da Boeing desde 2008 e é o último evento em um ano tumultuado para a fabricante de aviões, que começou com um incidente em janeiro, quando uma porta desativada de jato novo 737 MAX se desprendeu da aeronave em pleno voo, deixando os passageiros expostos ao ambiente externo.

A Boeing e o Serviço Federal de Mediação e Conciliação dos EUA não comentaram o assunto fora do horário comercial.

A greve interrompeu a produção dos jatos 737 MAX, modelo mais vendido da Boeing, juntamente com as aeronaves de fuselagem larga 777 e 767, atrasando as entregas às companhias aéreas.