Com corte de juros pelo Fed quase certo, debate gira em torno de tamanho da redução

Um corte de 50 pontos - agora com mais de 60% de probabilidade nos mercados futuros - sinalizaria um compromisso com a sustentação da atual expansão econômica e com o crescimento do emprego que a acompanha, algo que o chair do Fed, Jerome Powell, disse ser a principal prioridade agora que a inflação está se aproximando da meta de 2%.

Uma redução de 25 pontos seria mais consistente com a forma como o Fed iniciou os ciclos anteriores de afrouxamento fora de qualquer crise emergente. Isso se alinharia com a abordagem cautelosa que as autoridades disseram estar adotando em relação aos cortes de juros e acompanharia dados econômicos que têm mostrado que a economia está desacelerando, mas, aparentemente, não está prestes a colapsar.

"Nunca estivemos perto de um ponto de inflexão importante nos juros sem mais certeza" sobre como isso começaria, escreveu Diane Swonk, economista-chefe da KPMG, na segunda-feira, antes do início da reunião de dois dias do Fed. Mas, embora um corte de 50 pontos-base "será sem dúvida discutido", disse Swonk, "é improvável que Powell tenha os votos."

Outros argumentaram que, após a última reunião do Fed em julho, na qual várias autoridades estavam abertas a cortar os juros naquele momento, e com os investidores apostando em um corte de 50 pontos agora, fazer menos seria visto como não cumprir a declaração de Powell no mês passado de que ele não deseja que o mercado de trabalho se enfraqueça ainda mais.

"O Fed realizará um corte de 50 pontos-base para dar início ao ciclo de afrouxamento e buscará... assegurar que não está atrás da curva e fortalecer a confiança" de que a expansão continuará à medida que a inflação diminuir ainda mais, escreveu Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI, observando que poderia haver até três dissidências, algo incomum em meio aos esforços de Powell para operar com consenso.

A decisão do Fed será anunciada às 15h (horário de Brasília) e será acompanhada de projeções econômicas atualizadas que mostrarão o quanto os membros preveem que os juros cairão ao longo deste ano e em 2025. As autoridades também atualizarão suas perspectivas de inflação, desemprego e crescimento econômico.