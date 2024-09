CVM e CDP anunciam parceria para acesso a dados ambientais de empresas brasileiras

O acordo prevê que o CDP fornecerá à CVM dados climáticos alinhados ao padrão climático do ISSB (IFRS S2) de aproximadamente 1.100 empresas brasileiras, incluindo empresas que representam 86% do mercado de capitais do país, no primeiro caso de informações divulgadas à plataforma sendo enviados diretamente a um regulador.

As empresas que já divulgam por meio do CDP terão automaticamente seus dados alinhados ao IFRS S2 reconhecidos pela CVM, criando uma conexão perfeita entre os padrões internacionais e os requisitos regulatórios locais.

Além do fornecimento de dados climáticos, o acordo inclui iniciativas para fortalecer as finanças sustentáveis no Brasil, treinamento de funcionários da CVM e das companhias abertas na entrega de dados alinhados ao ISSB, bem como na divulgação de sustentabilidade com foco nas necessidades do mercado financeiro.

Fundado em 2000, o CDP é uma organização global sem fins lucrativos que administra um sistema de divulgação ambiental para empresas, cidades, Estados e regiões, trabalhando com 700 instituições financeiras que abrangem em torno de 142 trilhões de dólares em ativos. Cerca de 24 mil organizações no mundo divulgaram dados por meio do CDP em 2023, sendo 23 mil empresas.

(Por Paula Arend Laier)