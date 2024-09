Dólar cai pela 6ª sessão ante o real após corte maior de juros pelo Fed

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,36%, a 5,4685 reais na venda.

Principal evento da semana, a decisão do Fed sobre juros, marcada para as 15h, era o foco dos negócios desde o início da sessão. As taxas dos DIs já recuavam pela manhã em meio à expectativa pelo anúncio, mas a decisão em si acelerou as baixas em um primeiro momento.

O Fed anunciou um corte de 50 pontos-base em seus juros, para a faixa de 4,75% a 5,00%, ainda que boa parte do mercado e dos economistas esperassem por uma redução menor, de apenas 25 pontos-base.

Ao justificar sua decisão, o Fed citou “maior confiança” de que a inflação caminha de forma sustentável rumo à meta de 2%, demonstrando preocupação com o mercado de trabalho.

Como um corte de 50 pontos pelo Fed não estava totalmente precificado, a reação no Brasil foi de queda firme do dólar ante o real e de aceleração das baixas das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), em especial entre os contratos longos. Por trás do movimento estava a percepção de que o corte maior de juros nos EUA alivia um pouco a tarefa do Banco Central no controle da inflação.

No caso específico do câmbio, juros menores nos EUA significam a elevação do diferencial de juros a favor do Brasil, ainda mais porque o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC tende a subir a taxa básica Selic na noite desta quarta-feira, em pelo menos 25 pontos-base.