Dólar oscila pouco ante o real antes de decisão de Fed e BC

Nesta sessão, todas as atenções dos mercados globais estão voltadas para a decisão de política monetária do Fed, a ser anunciada às 15h (horário de Brasília), com apostas divididas entre um corte de 25 ou 50 pontos-base nos juros.

Agentes financeiros estarão atentos também aos comentários do chair do Fed, Jerome Powell, ao fim da reunião de dois dias, e para as projeções econômicas atualizadas dos membros, que devem sinalizar a trajetória dos juros até o fim deste ano e em 2025.

Operadores colocam 65% de chance de um corte de 50 pontos-base na taxa, com probabilidade de 35% de uma redução de 25 pontos. Eles veem 115 pontos de afrouxamento até o fim do ano.

"Os indicadores econômicos recentes para os Estados Unidos, embora ambíguos, têm apontado para uma desaceleração lenta e gradativa da economia, porém que não se encontra fraca", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Nesse sentido, faz mais sentido, e parece mais provável, um ajuste de 25 pontos-base, porém investidores continuam em sua maioria apostando em corte mais agressivo", completou.

Sob a expectativa da decisão, os mercados de câmbio mostravam cautela, com o dólar rondando a estabilidade frente a maioria de seus pares fortes e emergentes, à medida que investidores optam por ficar às margens dos negócios enquanto esperam o fim da reunião do banco central dos EUA.