Projeções do banco central dos EUA não apontam para ações urgentes, diz chair do Fed

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que as projeções do banco central norte-americano para a trajetória dos corte na taxa básica de juros não implicam em um processo urgente.

"Não há nada no (Resumo das Projeções Econômicas) que sugira que o Comitê (Federal de Mercado Aberto) esteja com pressa para fazer isso", disse Powell em referência à velocidade com que o banco central provavelmente reduzirá os juros.