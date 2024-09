Recessão na Argentina se aprofunda com economia encolhendo mais do que o esperado

O setor agrícola chave da Argentina liderou o crescimento, com um aumento de 81,2% em relação ao ano anterior, enquanto a pesca cresceu 41,3%. No entanto, a construção civil caiu 22,2%, a manufatura, 17,4% e a atividade varejista, 15,7%, informou o INDEC.

O consumo e o investimento privado também continuaram a cair, embora a Argentina tenha reduzido suas importações e aumentado suas exportações. Os serviços financeiros, o setor imobiliário e os hotéis e restaurantes também registraram queda na atividade.

A Argentina entrou em uma recessão técnica -- dois períodos consecutivos de contração do PIB na comparação trimestral -- no primeiro trimestre deste ano. Ela encerrou 2023 com uma contração de 1,6%.

O governo do presidente libertário Javier Milei, que promoveu uma dura política de austeridade que prejudicou a atividade econômica e aumentou a pobreza e o desemprego, afirma que as medidas de corte de custos são necessárias para controlar a inflação mais alta do mundo, que está acima de 250%, reconstruir suas reservas internacionais e reverter anos de profundos déficits fiscais.

(Por Sarah Morland e Hernan Nessi)