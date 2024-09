Ações sobem na Europa com mercados globais animados após corte de juros pelo Fed

A maioria das bolsas locais também registrou ganhos acentuados, com o índice de referência da Alemanha, em que blue-chips têm forte peso, saltando para um recorde histórico de fechamento.

As ações de tecnologia, mais sensíveis ao crescimento, saltaram 3,5%, acompanhando os gigantes da tecnologia em Wall Street, enquanto as mineradoras avançaram 3%, depois que os preços da maioria dos metais básicos subiram com o tão esperado corte nos juros do Fed e enfraqueceram o dólar. [MET/L]

Os setores de serviços públicos e de telecomunicações ficaram para trás, com uma queda de mais de 1% cada.

O banco central dos EUA deu início ao seu ciclo de flexibilização monetária na quarta-feira, com uma redução de 0,50 ponto percentual que levou a taxa básica de juros para a faixa de 4,75% a 5,00%.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse que o objetivo era mostrar o compromisso dos formuladores de política monetária em manter uma taxa de desemprego baixa, agora que a inflação diminuiu.

"O chair Powell quer ser mais preventivo, para garantir um pouso suave, e sua tolerância para mais suavidade no mercado de trabalho parece bastante baixa", disse Frederik Ducrozet, chefe de pesquisa macroeconômica da Pictet Wealth Management.