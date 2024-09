BC britânico mantém juros em 5% amplia plano de redução de títulos por mais um ano

O Banco da Inglaterra disse que a inflação anual dos preços ao consumidor provavelmente aumentará para cerca de 2,5% até o final do ano, de 2,2% nos dados mais recentes, em comparação com uma previsão anterior de cerca de 2,75%.

Os preços mais baixos do petróleo contribuíram para a redução da previsão de inflação.

Aguardado com ansiedade pelo mercado de títulos, o Comitê de Política Monetária votou por 9 a 0 para manter o ritmo de seu programa de aperto quantitativo nos 12 meses a partir de outubro de 2024.

O aperto quantitativo representa a reversão de centenas de bilhões de libras de compras de títulos do governo britânico de tentativas passadas de estimular a economia, deixando esses gilts vencerem mas também por meio de vendas ativas.

O ritmo de 100 bilhões de libras de aperto quantitativo nos próximos 12 meses será o mesmo do ano passado, de acordo com as expectativas do mercado.

Alguns investidores previam uma aceleração do aperto quantitativo, já que o Banco da Inglaterra detém 87 bilhões de libras em gilts que vão vencer naturalmente no próximo ano, deixando apenas 13 bilhões de libras para vendas ativas de gilts no ritmo atual.