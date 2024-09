Comitê indica volta do horário de verão, mas governo ainda avalia

O CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) referendou recomendação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) para a retomada do horário de verão no Brasil, mas a medida ainda requer mais análises, disse nesta quinta-feira (19) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A medida, que depende de uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode entrar em vigor ainda em 2024, em momento em que o país busca otimizar a geração de energia diante de uma condição mais seca do parque hidrelétrico.

O ministro citou que há um "estresse" no sistema no final da tarde e começo da noite, quando os parques solares deixem de gerar, para justificar a eventual volta do horário de verão, que adianta os relógios em uma hora, mas reafirmou que, apesar da seca que afeta as hidrelétricas — que respondem por mais de 50% da geração no país — não há risco de crise energética.