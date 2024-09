Dólar cai pela 7ª sessão após Fed cortar juros e Copom subir

“Os 50 pontos-base (de alta) do Fed estavam praticamente dados, mas o cenário para o câmbio melhorou ainda mais no fim do dia, com o BC aumentando nossa taxa de juros”, comentou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Após marcar mínimas no início desta quinta-feira, porém, o dólar recuperou um pouco de força, atingindo a máxima de 5,4413 reais (-0,34%) às 10h00.

“Por mais que as decisões do Fed e do Copom favoreçam operações de carry trade, fortalecendo o real, existem as resistências relacionadas ao Brasil que não permitem que o dólar desça tanto. Assim, 5,40 reais é uma resistência forte”, acrescentou Avallone.

No exterior, no dia seguinte ao corte de juros pelo Fed, a sessão também era de queda -- quase generalizada -- do dólar ante as demais divisas. Às 17h29, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,39%, a 100,630.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.

(Por Fabricio de Castro, edição Alberto Alerigi Jr. e Alexandre Caverni)