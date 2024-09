Grupo Mateus vende R$123 mi em imóveis

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo supermercadista Mateus anunciou nesta quinta-feira a venda de quatro imóveis ao fundo de investimento imobiliários TRX Real Estate, segundo comunicado ao mercado, no valor total de 122,85 milhões de reais.

Os imóveis estão localizados no Ceará, Maranhão e Pará. Três deles serão locados pelo grupo na modalidade “built to suit” e o outro será alugado em um contrato de “sale and leaseback", afirmou a companhia. Os contratos de locação terão prazo de 20 anos.

"O valor total efetivamente despendido pelo fundo com a aquisição dos imóveis servirá de base para definição do valor final dos aluguéis mensais", afirmou o Grupo Mateus.