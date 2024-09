Indústria química comemora aumento de imposto de importação; setor de pneus diz que medida foi "importante"

"Esses 30 produtos que foram aprovados representam cerca de 65% do volume de importações desse conjunto de 62 produtos que tínhamos proposto ao governo. Assim como representam 75% do valor desse mesmo conjunto de importações. A decisão é bem-vinda, está bem fundamentada tecnicamente, e traz um alívio para a indústria química”, afirmou o presidente-executivo da Abiquim, André Passos Cordeiro, em comunicado à imprensa.

Segundo a entidade, entre 2000 e 2023, a participação dos produtos químicos importados no mercado brasileiro subiu a 47%. No primeiro semestre deste ano, o déficit comercial do setor químico ficou próximo dos 23 bilhões de dólares e o nível de ociosidade da indústria nacional atingiu o pior patamar da história, de acordo com a entidade.

Por sua vez, a entidade que representa a indústria de pneus do país, Anip, afirmou que a decisão do governo atendeu "parcialmente" o pleito do setor, que queria elevação de 16% para 35% da tributação sobre importados por dois anos.

A Anip classificou a medida como "importante" e afirmou que vai acompanhar o mercado nos próximos meses "para verificar se a medida surtirá, de fato, efeito nas importações, que vêm ocorrendo de forma desleal no país".

A entidade citou estudo da consultoria LCA que afirma pneus importados da Ásia chegam ao país com preços em média até 69% menores que os praticados no mercado internacional. Segundo o levantamento, pneus de carga asiáticos entram no país ao custo de 2,90 dólares o quilo, enquanto no mercado internacional, o produto é negociado, em média, 4,20 dólares o quilo. Em pneus de carros de passeio a diferença é de 3,20 dólares contra 5,70, de acordo com o levantamento citado pela Anip.

Além dos setores químico e de pneus, o governo também atendeu pleitos de redução de imposto de importação de setores automotivo, de saúde e de alimentos. Entre as medidas para estre grupo houve a redução da taxação sobre 25 produtos sob diversos fundamentos, como a ausência de produção nacional ou risco de desabastecimento, afirmou o Gecex.