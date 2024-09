STOXX 600 avança após corte de juros do Fed

As mineradoras lideravam os ganhos entre os setores, com um salto de 3,6%, e registravam seu melhor dia deste ano, depois que os preços da maioria dos metais básicos subiram com o corte de juros do Fed e com apostas de mais estímulos na China, principal consumidor de metais. [MET/L]

As ações do setor imobiliário, de empresas de tecnologia e de bancos avançavam entre 0,7% e 2,5%, enquanto as ações de telecomunicações e serviços públicos caíam mais de 1%.

O banco central dos EUA deu início ao seu ciclo de afrouxamento monetário na quarta-feira com um corte que levou a taxa de juros para a faixa de 4,75% a 5,00%.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse que o objetivo da decisão foi mostrar o compromisso das autoridades com a manutenção de uma taxa de desemprego baixa, uma vez que a inflação tem desacelerado.

Os mercados veem um afrouxamento adicional de 72 pontos-base do Fed em 2024 após o corte de 50 pontos-base, indicando uma redução de pelo menos 25 pontos em cada uma das próximas duas reuniões, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Em LONDRES, o índice Financial Times subia 1,19%, a 8.351,57 pontos.