Wall St salta com ações de tecnologia após Fed iniciar ciclo de afrouxamento

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Wall Street registrava alta nesta quinta-feira, com o S&P 500 atingindo outro recorde intradiário, depois que o Federal Reserve deu início ao seu ciclo de afrouxamento monetário com uma redução de 50 pontos-base nos juros e a previsão de mais cortes no horizonte.

As ações de crescimento sensíveis aos juros, que lideraram grande parte dos ganhos deste ano, subiam. A Microsoft ganhava 2%, enquanto Tesla tinha alta de 4,2% e a Apple subia 2,6%.