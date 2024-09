Ações da China registram alta semanal após corte de juros pelo Fed

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,36%, elevando seu ganho semanal para 5,1% depois que o Federal Reserve deu início ao seu ciclo de redução de juros na quarta-feira com um corte de 50 pontos-base.

As ações de Hong Kong são mais sensíveis às taxas dos EUA do que o mercado acionário da China, onde os órgãos reguladores impõem controles rigorosos de capital.

Na China, os setores que se beneficiam de taxas mais baixas - incluindo o imobiliário e o de tecnologia - subiram. As ações do setor bancário também ganharam com a inação da China na sexta-feira sobre as taxas de empréstimo de referência. Taxas de empréstimo mais baixas prejudicam a lucratividade dos bancos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,53%, a 37.723 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,36%, a 18.258 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,03%, a 2.736 pontos.