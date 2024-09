Banco central do Canadá diz que IA pode aumentar pressões inflacionárias

"No curto prazo, a IA pode aumentar a demanda mais do que aumenta a oferta por meio de um crescimento mais rápido da produtividade", disse Macklem em Toronto, em uma conferência sobre IA. "Se isso acontecer, a adoção da IA poderá aumentar as pressões inflacionárias no curto prazo", disse ele.

Com o aumento da adoção da IA, bancos centrais, cujo mandato principal é manter a inflação estável e baixa, têm refletido sobre como usar a tecnologia para prever melhor as mudanças nos preços ao consumidor e no emprego.

Macklem disse que os bancos centrais precisam entender melhor como a IA afetará os trabalhadores, os consumidores, a economia e a inflação. Quando combinados com um mundo mais propenso a choques, os efeitos da IA sugerem que a inflação pode ser mais volátil do que era nos 25 anos anteriores à pandemia, disse ele.

O Banco de Compensações Internacionais (BIS), que trabalha com bancos centrais em todo o mundo, disse em junho que os bancos centrais deveriam adotar os benefícios da IA, mas não deveriam permitir que ela substituísse os seres humanos na definição das taxas de juros.

Macklem disse que não há evidências de que a mão de obra esteja sendo substituída pela IA a taxas que levariam a uma redução no número total de empregos, mas advertiu que é difícil prever seus efeitos abrangentes.

Macklem disse que o Banco do Canadá já estava usando a IA para prever a inflação, acompanhar o sentimento econômico, verificar os dados e melhorar a eficiência, mas que ela está nos estágios iniciais de adoção.