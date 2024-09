BC do Japão mantém política monetária e sinaliza que não há pressa em aumentar juros de novo

O presidente do banco central, Kazuo Ueda, disse que a economia do Japão está avançando de acordo com as previsões, com o aumento dos salários elevando o consumo e mantendo a inflação no caminho certo para atingir de forma duradoura a meta de 2% do banco.

No entanto, a volatilidade dos mercados financeiros e a incerteza sobre a possibilidade de a economia dos Estados Unidos conseguir um pouso suave fazem com que o Banco do Japão dedique mais tempo para determinar se serão necessários mais aumentos nas taxas, disse ele.

"As perspectivas para o desenvolvimento econômico no exterior são altamente incertas. Os mercados continuam instáveis. Precisamos avaliar esses acontecimentos cuidadosamente por enquanto", disse Ueda em uma coletiva de imprensa após a decisão amplamente esperada do Banco do Japão de manter a taxas de curto prazo em 0,25%.

A recente recuperação do iene também moderou a pressão de alta sobre os custos de importação e diminuiu o risco de um aumento excessivo da inflação doméstica, disse ele.

"Dessa forma, podemos nos dar ao luxo de gastar algum tempo para tomar uma decisão", completou.

O dólar saltou acima de 143 ienes após as falas de Ueda, que não deu fortes pistas sobre a chance de um aumento dos juros no curto prazo.