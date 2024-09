BCs podem enfrentar inflação volátil nos próximos anos, diz Lagarde

FRANKFURT (Reuters) - Mudanças profundas na economia mundial podem tornar a inflação volátil nos próximos anos, complicando esforços para controlar os preços, mas manter os regimes de metas ainda é a melhor opção, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

Mudanças econômicas, desde a desglobalização e aumento do protecionismo até vastos avanços tecnológicos, têm intrigado economistas na última década, e a maioria não conseguiu prever o recente aumento da inflação, deixando bancos centrais atrás da curva, correndo atrás do prejuízo no esforço de controlar preços.

Lagarde, que assumiu o controle do BCE apenas alguns meses antes do início da pandemia da Covid-19, argumentou que um mundo mais incerto está por vir, o que demanda grande flexibilidade e não novos mandatos.