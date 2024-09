Financiamento climático de bancos multilaterais sobe a US$125 bi em 2023

Grande parte do crescimento dos investimentos voltados para o clima tem sido destinado à energia renovável e à redução de emissões, em vez de adaptação aos impactos da mudança climática, como a elevação do nível do mar e secas, incêndios e tempestades mais intensos.

Dos 125 bilhões de dólares que as instituições direcionaram para o financiamento climático no ano passado, 27,7 bilhões, ou 22% do total, foram destinados à adaptação à mudança climática, uma queda em relação aos 25% de 2022.