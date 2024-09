GM fará recall de mais de 449 mil picapes e SUVs nos EUA

(Reuters) - A General Motors anunciou nesta sexta-feira recall de 449.671 caminhonetes e utilitários esportivos nos Estados Unidos devido a uma falha no alerta de fluido de freio baixo, disse a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário do país.

O recall inclui alguns modelos 2023 Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, 2023-2024 Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade e Escalade ESV.

O software do módulo de controle eletrônico do freio nos veículos afetados pode não exibir uma luz de advertência quando ocorre uma perda de fluido de freio, informou a NHTSA, acrescentando que os concessionários solucionarão o problema com uma atualização de software.