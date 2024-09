Ibovespa fecha em queda com receios sobre fiscal e Selic

DESTAQUES

- VALE ON perdeu 1,51%, em dia de desempenho misto dos futuros do minério de ferro no exterior, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, fechando as operações diurnas em alta de 0,15%, enquanto o vencimento de referência na Bolsa de Cingapura recuou 1,06%. A companhia também anunciou nesta sexta-feira que concluiu a descaracterização do Dique 1B do Sistema Conceição, localizado em Itabira (MG).

- B3 ON recuou 3,33%, também sofrendo com as perspectivas de novo ciclo de alta dos juros no Brasil, que enfraqueceu o setor financeiro como um todo. Entre os bancos do Ibovespa, BTG PACTUAL UNIT cedeu 3,98%, BRADESCO PN caiu 1,86%, SANTANDER BRASIL UNIT terminou em baixa de 2,15%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 1,47% e ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,2%.

- PETROBRAS PN fechou com variação negativa de 0,03%, em dia de declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedeu 0,52%. Também no radar esteve a notícia de que Índia discutiu aumentar as importações de petróleo do Brasil em uma reunião com a presidente da Petrobras, segundo afirmou o ministro do Petróleo daquele país, Hardeep Singh Puri, nesta sexta-feira.

- CSN ON recuou 7,63%, conforme permanece no radar imbróglio jurídico envolvendo tag along na aquisição de participação da Usiminas pela Ternium. Na semana passada, a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando interpretação de regra da Lei das S.A. sobre e obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição (OPA) por alienação onerosa do controle de uma sociedade anônima aberta. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o direito da CSN a uma indenização no valor de cerca de 5 bilhões de reais a ser paga pela Ternium com base nesse ponto. USIMINAS PNA caiu 5,62%.

- MAGAZINE LUIZA ON fechou em baixa de 7,26%, com ações de setores cíclicos, sensíveis a juros, sofrendo com a alta nas taxas dos contratos de DI. O índice do setor de consumo cedeu 2,65%. No mesmo contexto, construtoras tiveram perdas relevantes, como EZTEC ON, que perdeu 6,85%. O índice do setor imobiliário recuou 2,97%.