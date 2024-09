STOXX 600 cai um dia após alta impulsionada pelo Fed

Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta sexta-feira, depois de uma alta na sessão anterior estimulada pelo corte de 0,50 ponto percentual da taxa de juros do Federal Reserve, com a farmacêutica Novo Nordisk em queda firme devido a dados decepcionantes sobre pílulas para obesidade.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,42%, a 514,26 pontos, embora tenha marcado a segunda semana consecutiva de ganhos.