Casa Branca detalha plano para proteger setor automotivo contra China

Além disso, a Casa Branca pretende garantir que os fabricantes de automóveis chineses não possam instalar fábricas no México para contornar as altas tarifas dos EUA.

"Precisaremos trabalhar com nossos parceiros, Canadá e México, para lidarmos com o excesso de capacidade da China nos veículos elétricos, à medida que nos aproximamos da revisão intermediária do USMCA em 2026", disse Brainard citando o acordo comercial entre EUA, México e Canadá.

A assessora econômica da Casa Branca disse que as autoridades norte-americanas já estão conversando com o governo do México e que o país compartilha das preocupações dos EUA com relação ao fato da China usar o México como uma plataforma de exportações para os EUA a preços artificialmente baixos, disse ela.

Questionada sobre a possibilidade de uma montadora chinesa construir fábricas nos EUA, Brainard disse que isso aconteceria "com um conjunto de salvaguardas que estamos colocando em prática agora, antes de enfrentarmos esses problemas".