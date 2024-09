Governo quer que indenizações por Mariana sejam pagas no menor prazo, diz Silveira

O ministro reforçou que conta com o aval do presidente Lula para as negociações.

"Lula me deu como missão discutir a governança desses recursos indenizatórios que serão pagos", afirmou.

Ele reafirmou que o acordo na mesa em envolve pagamento de 100 bilhões de reais em dinheiro novo, totalizando 167 bilhões de reais.

O colapso de uma barragem da Samarco, em Mariana, ocorreu em novembro de 2015 e deixou 19 mortos, centenas de desabrigados, tendo atingido também florestas, comunidades e rios, incluindo o Doce, que deságua no litoral do Espírito Santo.

(Por Rodrigo Viga Gaier)