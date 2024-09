SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta segunda-feira, estendendo as perdas registradas na semana passada, apesar do clima mais favorável no exterior, com avanço dos futuros acionários norte-americanos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,4%, a 130.546,02 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, mostrava queda de 0,25%.

(Por Patricia Vilas Boas)