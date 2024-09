Mercado passa a ver Selic em 11,50% este ano, com alta de 0,5 p.p. em novembro, mostra Focus

A mudança na projeção ocorre na esteira da decisão do Copom na semana passada, em que os membros da autarquia votaram de forma unânime por um aumento de 25 pontos-base na Selic, destacando uma atividade econômica superaquecida e vendo riscos elevados de aceleração na inflação.

Segundo analistas, o comunicado divulgado pelo Copom após a decisão foi "duro" e "hawkish" (agressivo contra a inflação), gerando a percepção entre participantes do mercado de que a autarquia será mais agressiva do que o esperado anteriormente em seu novo ciclo de aperto monetário.

Na quarta-feira, as atenções estarão voltadas para a divulgação de números do IPCA-15 de setembro, com economistas consultados pela Reuters prevendo uma alta de 0,29% no índice, de 0,19% no mês anterior. Em 12 meses, a expectativa é que o número chegue a 4,29%, ante 4,35% em agosto.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que as projeções para a alta do IPCA e a expansão do PIB neste ano subiram novamente.

Em 2024, a mediana das projeções aponta que a inflação fechará o ano em 4,37%, a décima semana consecutiva de aumento da previsão, de 4,35% há uma semana. Para o próximo ano, a expectativa é que o IPCA atinja alta de 3,97%, de 3,95% anteriormente.